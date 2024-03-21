На Ленинском проспекте ночью 21 марта сбили сотрудника "Водоканала"

В Московском районе Петербурга произошло серьезное ДТП с участием сотрудника ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", об этом 21 марта пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу предприятия.

ДТП произошло в ночь на четверг, 21 марта, на Ленинском проспекте у перекрестка с Варшавской улицей. Машина китайского автопрома сбила сотрудника "Водоканала", когда тот выполнял работы по очистке водопроводного колодца вместе с коллегами.

Информацию подтвердили в предприятии и отметили, что зона работ была ограждена. Сейчас пострадавший сотрудник находится в больнице в тяжелом состоянии с различными переломами.

В "Водоканале" заявили, что предприятие окажет необходимую помощь пострадавшему и его семье. Очевидцы сообщают, что водитель авто могла быть в состоянии опьянения, однако эта информация уточняется.

Фото: ЗАКС.Ру