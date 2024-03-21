Бастрыкин затребовал доклад о строительстве на территории заказника в Ленобласти

Ситуация со строительством здания на территории заказника "Охраняемый ландшафт "Поляна Бианки"" в Ленобласти привлекла внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, рассказали 21 марта в пресс-службе ведомства. Силовик потребовал доложить о ситуации.

Как следует из сообщения СК, в приемную Бастрыкина во "ВКонтакте" поступило обращение о возможном нарушении природоохранного законодательства на территории поселка Лебяжье в Ленинградской области. Несколько лет назад границы располагающегося здесь заказника были уменьшены, а часть земель передали частным собственникам без права строительства.

"Впоследствии на одном из участков в нарушение водоохранных норм было начато возведение жилого дома с подведением коммуникаций. В прошлом году земли были возвращены заказнику, однако до настоящего времени строительство указанного объекта продолжается", — поведали в Следкоме.

Следственное управление СК по региону организовало процессуальную проверку фактов, изложенных в обращении Бастрыкину. Глава ведомства потребовал от руководителя СУ СК Сергея Сазина доложить о промежуточных результатах проверки и о принятом по ее итогам решении.

Фото: пресс-служба СК