Литва перестала пускать грузовики из России на границе в Калининградской области

В Калининградской области образовалась пробка из-за отказа Литвы пропускать через границу грузовики из России, об этом 21 марта сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Сейчас в пробке стоят полторы сотни грузовых авто. Литовская сторона без объяснения причин перестала принимать грузовики с 23:00 среды, 20 марта.

Сейчас на МАПП "Чернышнвское" в ожидании стоят 140 грузовиков и еще 25 автомобилей, которые находятся в нейтральной полосе. При этом с российской стороны никаких изменений для пропуска грузовиков нет.

Таможня в Калининградской области предупреждает водителей о затруднениях на этом участке границы России и Литвы.

Фото: пресс-служба ФТС России