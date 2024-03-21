У петербургского ЗакСа обновился официальный сайт

У официального сайта Законодательного собрания Петербурга обновился интерфейс, об этом 21 марта рассказал председатель ЗакСа Александр Бельский.

Как отметил спикер, сайт, в первую очередь, обновили для удобства получения информации. Прошлая версия сайта появилась около 20 лет назад и успела сильно устареть. Бельский отметил, что дизайн и возможности предыдущего интерфейса не соответствовали сегодняшним потребностям.

Теперь на сайте есть форма альтернативного опроса граждан, страницы депутатов стали более информативными, у материалов по конкретным заседаниям появился свой раздел, а также увеличилась общая скорость работы сайта.

"Считаю, что органы власти должны постоянно модернизировать свои ресурсы. Люди должны получать информацию из первых рук в простой и понятной форме", – заключил спикер.

Также Бельский отметил, что модернизация сайта продолжается. На данный момент доступна и старая версия.

Фото: скриншот страницы сайта Законодательного собрания Петербурга