В России уменьшилось количество переполненных СИЗО

Количество переполненных следственных изоляторов в России уменьшилось более чем на 50%, об этом 21 марта пишут "РИА Новости" со ссылкой на слова директора ФСИН РФ Аркадия Гостева.

Как отметил Гостев, количество переполненных СИЗО уменьшилось на 52%. Однако переполненные изоляторы все-таки есть в Москве, Карелии, Крыму, Краснодарском крае, а также в Московской, Ростовской, Смоленской и Воронежской областях.

Также глава ФСИН заявил, что переполненные СИЗО мешают адвокатам, следователям и судьям и влияют на условия содержания. Он подчеркнул, что факторы, которые повлияли на переполненность, находятся вне компетенции ФСИН.

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