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Беглов поговорил с министром образования о кампусах мирового уровня

фото ЗакС политика Беглов поговорил с министром образования о кампусах мирового уровня

Строительство университетских кампусов мирового уровня в Петербурге стало одной из тем последней беседы губернатора Александра Беглова и главы Минобрнауки Валерия Фалькова. Эту сферу охватывают 17 проектов, поддержанных федеральными властями, передает пресс-служба Смольного. Их реализация интенсифицировалась по итогам совещания с президентом, состоявшегося 1 февраля.

Особые надежды Беглов связывает с развитием Политеха. Речь идет о технополисе "Передовые цифровые и производственные технологии", который создадут в сотрудничестве с ВТБ.

Помимо федеральной поддержки, губернатор доложил министру об успехах, достигаемых на уровне регионального администрирования.

"В прошлом году они составили почти 30 тысяч бюджетных мест. Всего на первый год обучения в 2023 году поступили свыше 100 тысяч человек. Ежегодно цифры приёма растут на специальности технической, медицинской направленности", - рассказал глава города.

Говоря о будущей среде обитания для студентов, Беглов назвал такие проекты, финансируемые из федерального центра, как ИТМО Хайпарк, "Невская дельта" СПбГУ и "Приморская долина" Морского технического университета.

Фото: ЗАКС.Ру


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Беглов Александр Дмитриевич 




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