Чиновники предложили без суда блокировать сайты инфобизнеса

Роспотребнадзор обнародовал свою позицию, касающуюся законодательных новаций в сфере информационного бизнеса. Чиновники сделали заявление по итогам заседания профильной рабочей группы в Госдуме, состоявшегося накануне.

"Представитель Роспотребнадзора заявил о необходимости существования реестра недобросовестных практик в сфере инфобизнеса и возможности внесудебной блокировки недобросовестных участников данного рынка", - говорится в сообщении от ведомства.

Речь идет не о СМИ, а о так называемых информационно-консультативных услугах, предоставляемых блогерами. Роспотребнадзор хочет, чтобы их контент имел специальную маркировку. Потенциальный клиент должен всякий раз видеть указание, что такого рода услуги не дают гарантированного результата, считают в ведомстве.

Фото: ЗАКС.Ру