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Новости 11:46

Выходные в Петербурге пройдут с дождями и температурой до +6 градусов

фото ЗакС политика Выходные в Петербурге пройдут с дождями и температурой до +6 градусов

Погода в Петербурге в выходные дни будет пасмурной, а временами даже дождливой, об этом 22 марта написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Михаил Леус.

Синоптик рассказал, что такая погодная ситуация сформируется из-за циклонов, которые перемещаются по северу европейской части России друг за другом.

В пятницу, 22 марта, в городе воздух прогреется до +6 градусов, ожидается также дождь и пасмурная погода весь день. Ветер усилится до 8 м/с.

В субботу, 23 марта, погода почти не изменится. Также в городе будут дожди, а температура максимально составит +6 градусов, однако усилится ветер до 10 м/с.

Погода сильно не изменится и в воскресенье, 24 марта. Однако помимо дождя, ветра и в принципе облачной погоды, может пойти мокрый снег. Температура воздуха также достигнет +6 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру


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