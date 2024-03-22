Бастрыкин велел завести дело из-за выпадения школьника из автобуса в Петербурге

Неудачная поездка в автобусе, которую совершил петербургский школьник, стала поводом для возбуждения уголовного дела. Такое процессуальное решение потребовал принять председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

По имеющейся информации, 13-летний подросток на этой неделе выпал из автобуса на территории Парголово. У несовершеннолетнего диагностировали травмы позвоночника. Бастрыкин квалифицировал происшествие как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, передает пресс-служба СК.

Ход расследования обещают проконтролировать в центральном аппарате ведомства.

Фото: ЗАКС.Ру