ФСБ в Москве задержала семерых сторонников "Русского добровольческого корпуса"*

В российской столице сотрудники Федеральной службы безопасности и СОБР задержали семерых человек, симпатизирующих "Русскому добровольческому корпусу"*. Об этом со ссылкой на пресс-службу ФСБ 22 марта пишет "Интерфакс".

Таким образом, как утверждают в спецслужбе, была пресечена попытка создания преступной ячейки. Задержанные, по сведениям ФСБ, обсуждали насильственные действия в отношении представителей российской власти и российских военнослужащих.

При обысках у задержанных изъяли холодное оружие, перцовые баллончики и гаджеты. Уголовное дело пока не возбуждено.

РДК* имел отношение к нескольким диверсионным нападениям последнего года на приграничные регионы РФ.

*Организация признана террористической, ее деятельность запрещена в РФ

Фото: ЗАКС.Ру