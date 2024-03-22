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Новости 12:13

ФСБ в Москве задержала семерых сторонников "Русского добровольческого корпуса"*

фото ЗакС политика ФСБ в Москве задержала семерых сторонников "Русского добровольческого корпуса"*

В российской столице сотрудники Федеральной службы безопасности и СОБР задержали семерых человек, симпатизирующих "Русскому добровольческому корпусу"*. Об этом со ссылкой на пресс-службу ФСБ  22 марта пишет "Интерфакс".

Таким образом, как утверждают в спецслужбе, была пресечена попытка создания преступной ячейки. Задержанные, по сведениям ФСБ, обсуждали насильственные действия в отношении представителей российской власти и российских военнослужащих.

При обысках у задержанных изъяли холодное оружие, перцовые баллончики и гаджеты. Уголовное дело пока не возбуждено.

РДК* имел отношение к нескольким диверсионным нападениям последнего года на приграничные регионы РФ.

*Организация признана террористической, ее деятельность запрещена в РФ

Фото: ЗАКС.Ру


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