В Минцифры хотят решить вопрос со сбоями в работе сотовой связи из-за БПЛА

Минцифры России собирается найти способы уменьшения влияния средств радиоэлектронного подавления (РЭП) беспилотников на гражданскую инфраструктуру, об этом 22 марта пишут "Ведомости".

Как отмечают в ведомстве, в первую очередь речь идет о работе сотовой и спутниковой связи. После начала спецоперации начали поступать жалобы на сбои работы сотовой связи из-за "глушилок". От этого пострадали не только абоненты, но и водители такси, курьеры и другие отрасли.

На данный момент, на сайте госзакупок уже есть контракт на закупку для решения вопроса. Стоимость работ оценили в 92,9 млн рублей. Вопрос решит ФГБУ "Ордена Трудового Красного Знамени Российский НИИ радио им. М. И. Кривошеева" (НИИР).

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