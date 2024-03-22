В Петербурге бывший сотрудник налоговой службы получил семь лет строгого режима

В Петербурге вынесли приговор бывшему замглавы межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №7 Александру Кудяеву. Обвиненный в получении особо крупных взяток (ст. 290 УК), он получил семь лет колонии строгого режима, передает объединенная пресс-служба городских судов. Кроме того, Октябрьский районный суд лишил его чина, автомобиля BMW и взыскал с фигуранта 5 млн рублей штрафа.

Летом 2020 года бывший госслужащий совершил два однотипных коррупционных преступления. Речь идет о взятках, о которых он договорился с руководством двух компаний за непроведение плановых проверок. Такого рода "соглашения" были заключены с ООО "ТСК "ОЛИМП" (сумма взятки - 3,5 млн рублей) и с ООО "РПП Нева-Спорт" (2 млн рублей). Примечательно, что в первом случае бизнесмен согласился в результате передать чиновнику меньше трети от обговоренной суммы.

Ранее Кудаев был условно осужден за особо крупное мошенничество, совершенное на той же должности налогового инспектора.

Фото: ЗАКС.Ру