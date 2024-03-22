Таможенники и полиция нашли крупную партию нелегальгых сигарет в Невском районе

В Невском районе Петербурга сотрудники таможни совместно с правоохранительными органами обнаружили на складе крупную партию контрафактных табачных изделий, об этом 22 марта сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

В общей сложности при таможенном осмотре склада было найдено почти 116 тысяч пачек сигарет разных торговых марок, у которых отсутствовала акцизная марка.

Уточняется, что владельцы помещения не предоставили никаких документов, которые бы подтверждали легальность ввоза и оборота табачной продукции. Согласно информации на упаковках, изделия выпущены в Беларуси, Казахстане, ОАЭ, Германии и Швейцарии.

Как рассказал и.о. заместителя начальника Санкт-Петербургской таможни Павел Назаренко, табачные изделия были изъяты правооханительными органами и направлены на экспертизу. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела по статье о хранении и сбыте немаркированной табачной продукции (ст.171.1 УК РФ).

Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления