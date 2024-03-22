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Новости 13:47

Количество свободной от крыс территории Петербурга уменьшилось на 4% в 2023 году

фото ЗакС политика Количество свободной от крыс территории Петербурга уменьшилось на 4% в 2023 году

В 2023 году в Петербурге увеличилось количество территорий, захваченных грызунами, об этом 22 марта пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на городской Роспотребнадзор.

При этом отмечается, что количество жилых домов и мест общественного питания, занятых крысами, уменьшилось. Ближайшая дератизация в Петербурге пройдет в апреле.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, количество свободной территории от крыс составило 82%. Количество жилых домов и объектов общественного питания свободных от грызунов составило 84%.

При этом отмечается, что динамика относительно всей территории ухудшилась – в 2022 году от крыс было свободно 86% территории. При этом домов и мест общепита было, наоборот, меньше на 2%.

Несмотря на результаты Роспотребнадзора, в Петербурге ситуацию с крысами назвали удовлетворительной.

Фото: unsplash.com


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