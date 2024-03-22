Запуск фонтанов в Петергофе перенесли на неделю

Торжественное открытие сезона фонтанов в Петергофе отложили на одну неделю. Вместо 20 апреля их запустят 27 числа, о чем пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу государственного музея-заповедника "Петергоф". Задержка продиктована малой скоростью таяния льда.

"После того, как лед сойдет с водоемов, начнется процесс "прогона" воды после зимнего застоя — это необходимый процесс очистки воды. Далее стартуют технические пуски, которые в этом году также начнутся позже обычного", - пояснили журналистам.

При этом фонтаны, расположенные в Нижнем парке, начнут свою работу с 20 апреля. Первую неделю вход в парк будет бесплатным.

Ежегодный весенний праздник фонтанов в Петергофе намечен на 18 мая.

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