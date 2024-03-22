ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16%

Совет директоров Банка России решил оставить ключевую ставку на уровне 16%, об этом 22 марта сообщили в пресс-службе Центробанка.

Показатель на уровне 16% остается неизменным второй раз подряд. Как отметили в ЦБ, инфляционное давление ослабевает, однако все еще остается высоким. Кроме этого, экономика в первом квартале 2024 года продолжает расти, однако из-за высокой потребительской активности происходит дефицит кадров.

При этом уровень роста цен в феврале оставался на уровне января, а в марте оказался даже ниже. В ЦБ отметили, что пока все равно расслабляться не стоит, даже несмотря на хорошие дезинфляционные тенденции.

Следующее заседание по ключевой ставке пройдет 26 апреля.

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