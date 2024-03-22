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Новости 14:47

Миронов хочет возродить Федеральную миграционную службу

фото ЗакС политика Миронов хочет возродить Федеральную миграционную службу

Лидер справедливороссов Сергей Миронов заявил, что в России назрела реформа в области миграционного законодательства. Проблема нелегального въезда иностранцев, по его мнению, стала столь серьезной, что необходимо возродить Федеральную миграционную службу как отдельное силовое ведомство.

"Сейчас миграция – одно из ключевых направлений государственной политики, им не должен заниматься главк в системе МВД, где хватает своих, традиционных полицейских задач", - написал политик в своем Telegram-канале.

Подчиняться возрожденная структура должна, в понимании депутата, напрямую президенту. Административная реорганизация при этом, по признанию Миронова, не способна полностью решить проблемы в волнующей его сфере.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Миронов Сергей Михайлович 




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