Миронов хочет возродить Федеральную миграционную службу

Лидер справедливороссов Сергей Миронов заявил, что в России назрела реформа в области миграционного законодательства. Проблема нелегального въезда иностранцев, по его мнению, стала столь серьезной, что необходимо возродить Федеральную миграционную службу как отдельное силовое ведомство.

"Сейчас миграция – одно из ключевых направлений государственной политики, им не должен заниматься главк в системе МВД, где хватает своих, традиционных полицейских задач", - написал политик в своем Telegram-канале.

Подчиняться возрожденная структура должна, в понимании депутата, напрямую президенту. Административная реорганизация при этом, по признанию Миронова, не способна полностью решить проблемы в волнующей его сфере.

Фото: ЗАКС.Ру