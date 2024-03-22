В России начался досрочный период сдачи ЕГЭ

В пятницу, 22 марта, начинается досрочный период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2024 году, об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Досрочная сдача продлится до 22 апреля. Всего на досрочные экзамены записались 2 918 человек. Самыми популярными предметами стали русский язык, оба вида математики, обществознание, биология и английский язык.

Первыми экзаменами досрочного периода стали география и литература, которые прошли 22 марта. Следующими будут русский язык 26 марта и математика 29 марта.

На 2 апреля запланированы сдачи экзаменов по биологии и физике, а также сдача письменной части экзамена по английскому языку. Устная часть будет проведена 5 апреля.

Затем, 9 апреля, пройдут экзамены по информатике и обществознанию, а последними станут химия и история, экзамены по которым проведут 12 апреля. Остальные дни станут резервными.

Фото: obrnadzor.gov.ru