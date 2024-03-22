Комтранс назвал самые популярные перехватывающие парковки в Петербурге

В Петербурге самыми востребованными перехватывающими парковками стали стоянки у станций метро "Парнас", "Проспект Ветеранов" и "Рыбацкое", об этом 22 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

По данным комитета по транспорту Петербурга, заполняемость таких парковок в будние дни составляет около 100%.

В первую очередь речь идет о тех парковках, которые находятся в густонаселенных районах. Перехватывающими парковками пользуются чаще всего люди, которые хотят без пробок добраться до места назначения на метро, поэтому оставляют свой автомобиль на стоянке.

Также большой популярностью среди петербуржцев пользуются городские парковки в Центральном районе. Больше всего машин оставляют у ТЦ "Галерея" на Лиговском проспекте, а также на парковках у Казанского собора и площади Островского.

Фото: ЗАКС.Ру