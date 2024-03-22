Комитет ЗакСа одобрил инициативу о господдержке студенческих отрядов

Члены комитета по законодательству петербургского Заксобрания поддержали законопроект, предусматривающий финансирование студенческих отрядов из городского бюджета. Об этом сообщает пресс-служба ЗакСа.

По мнению одного из авторов инициативы, Всеволода Беликова, студотряды хороши, в частности, тем, что позволяют заработать "вполне заметные деньги". Они же помогают стране стать сильнее, полагает он.

Беликов и спикер ЗакСа Александр Бельский сослались на положительный, с их точки зрения, советский опыт стройотрядов, формировавшихся из студентов.

"И сейчас в стране много строек, мы на вас рассчитываем", - заявил Бельский, обращаясь к молодежи.

Парламентарии отметили, что движение стройотрядовцев развивается и расширяется. Минувшим летом в нем было задействовано 4 тысячи человек.

Фото: ЗАКС.Ру