Петербуржец выиграл суд у ГУ МВД из-за недостоверных данных о его судимости

Петродворцовый районный суд Петербурга занял сторону местного жителя Глеба Пушкина в его споре с ГУ МВД по региону. Иск был связан с недостоверными данными о мужчине, создававшими ему трудности при приеме на работу, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Пушкин до лета 2020 года фигурировал в уголовном деле о самоуправстве (ст. 330 УК), которое было прекращено. Несмотря на отсутствие судимости, сведения о ней значились в базе Информационного центра силового ведомства. В досудебном порядке истцу не удалось добиться исправления этой ошибки.

На заседании представитель МВД не смог представить документов, на основании которых в базе появилась запись об осуждении петербуржца. Отказ редактировать карточку Пушкина в базе данных признали незаконным.

Фото: ЗАКС.Ру