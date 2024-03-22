В России заработает система заселения в гостиницы по биометрии во второй половине 2024 года

Российское правительство утвердило постановление, в рамках которого в гостиницы, отели, турбазы, дома отдыха, пансионаты и кемпинги можно будет заселяться по биометрическим данным, об этом 22 марта пишут "Известия" со ссылкой на вице-президента Дмитрия Григоренко.

Система заселения по биометрии будет работать в тестовом режиме во второй половине 2024 года. Теперь граждане смогут заселиться без паспорта.

Как рассказали в правительстве, с помощью биометрии человеку не придется при заселении иметь обязательно паспорт и контакт с персоналом. Человек сможет воспользоваться планшетом или терминалом самообслуживания при заселении.

Такие меры, предположительно, должны помочь избегать очередей у стойки регистрации в разгар туристического сезона или во время особых мероприятий.

Для того, чтобы заселиться по биометрии, нужна будет регистрация в Единой биометрической системе.

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