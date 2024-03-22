В комздраве объяснили дефицит вакцины от кори в Петербурге

Петербуржцы пожаловались на проблемы с вакциной от кори в поликлиниках и частных медицинских центрах города, об этом 22 марта пишет "Фонтанка.ру".

В комитете по здравоохранению Петербурга рассказали, что запас вакцины от кори для плановой вакцинации в городе формируется за счет федеральных поставок в рамках календаря прививок.

При этом запас вакцины от кори для лиц, которые контактировали с больными в очагах инфекции. формируется за счет петербургского бюджета с помощью закупок. Однако из-за дефицита вакцины провести закупку в полном объеме проблематично.

Как уточнили в комздраве, потребность в вакцине сейчас выше, чем медучреждения могут обеспечить, поэтому она поступает маленькими партиями.

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