ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 18:47

В Петербурге с 16 апреля могут открыться летние кафе

фото ЗакС политика В Петербурге с 16 апреля могут открыться летние кафе

Предприятия общественного питания в Петербурге смогут получить разрешения и открыть летние кафе с 16 апреля по 15 октября, об этом 22 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

Уточняется, что такое разрешение выдается предприятиям общепита бесплатно. Также для удобства владельцы могут получить разрешения сразу на три летних сезона подряд.

В правительстве города напомнили, что главное условие размещения летних кафе – земельный участок под уличную мебель должен быть смежным с участком под заведением общественного питания. 

Также площадь летнего кафе не должна быть больше площади самого точки общепита.

Фото: unsplash.com


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости22 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама