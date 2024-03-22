В Петербурге с 16 апреля могут открыться летние кафе

Предприятия общественного питания в Петербурге смогут получить разрешения и открыть летние кафе с 16 апреля по 15 октября, об этом 22 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

Уточняется, что такое разрешение выдается предприятиям общепита бесплатно. Также для удобства владельцы могут получить разрешения сразу на три летних сезона подряд.

В правительстве города напомнили, что главное условие размещения летних кафе – земельный участок под уличную мебель должен быть смежным с участком под заведением общественного питания.

Также площадь летнего кафе не должна быть больше площади самого точки общепита.

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