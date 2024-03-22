Средняя зарплата петербуржцев в январе 2024 года упала на 30%

В январе 2024 года средняя номинальная зарплата петербуржца составила 92 526 рублей, об этом 22 марта сообщил Петростат.

Показатель зарплаты в январе уменьшился на 30% по сравнению с декабрем 2023 года, когда средняя зарплата составила 130 тысяч рублей. Однако при этом, по сравнению с январем 2023 года, заработная плата увеличилась почти на 5%.

Отмечается, что самая большая зарплата зафиксирована у сотрудников сферы добычи полезных ископаемых. Они получают в среднем 282,3 тысячи рублей.

В сфере воздушного и космического транспорта зарплата увеличилась на 27,5%. Также на 24,4% выросла зарплата у сотрудников гостиниц и сферы общественного питания.

Одна из самых низких зарплат у сотрудников сферы почтовой и курьерской деятельности. Там зарплата почти в два раза меньше, чем средняя по городу – 48,6 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру