В подмосковном концертном зале "Крокус Сити холл" сообщили о стрельбе

Перед концертом группы "Пикник" в Подмосковье в зале "Крокус Сити холл" произошла стрельба, об этом 22 марта пишут "РИА Новости".

По данным издания, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь. По данным Baza, в здании начался пожар.

По данным ТАСС, сейчас идет эвакуация людей из здания. Также сообщается, что в здании произошел взрыв, а стрельба производилась, предположительно, из автомата.

По данным Telegram-канала "112", около 100 человек могут быть заблокированы в здании.

UPD 20:41 у концертного зала начала рушиться кровля, пишет Telegram-канал "Осторожно, новости!"

UPD 20:50 губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выехал на место, пишет "Коммерсантъ".

Фото: ЗАКС.Ру