Минюст обновил список иностранных агентов 22 марта

Спортивный комментатор Кирилл Набутов* получил статус иностранного агента, следует из сообщения Министерства юстиции от 22 марта. Помимо него, список пополнил еще один человек и три организации.

Ведомство также внесло в реестр политика Александра Скобова**. Также в списке оказались проект "Лаборатория публичной социологии"***, интернет-источник "Смола"**** и проект T-invariant*****.

В опубликованных Минюстом разъяснениях говорится, что Набутов* выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о действиях государственной власти. О Скобове** ведомство заявило, что он делал все тоже самое, а заодно участвовал в создании материалов иноагентов.

Касательно "Лаборатории публичной социологии"*** Минюст заявил, что проект распространял недостоверную информацию о дейтсвиях российской власти, создавало и распространяло материалы иноагентов, а также выступало против СВО. В случае с интернет-источником "Смола"**** говорится, что тот распространял материалы иноагентов, а также выступал против СВО. Тоже самое касается и проекта T-invariant*****.

*Минюст внес Кирилла Набутова в список иностранных агентов

**Минюст внес Александра Скобова в список иностранных агентов

***Минюст внес проект "Лаборатория публичной социологии" в список иностранных агентов

****Минюст внес интернет-источник "Смола" в список иностранных агентов

*****Минюст внес проект T-invariant в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру