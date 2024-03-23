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Новости 11:20

После теракта глава ФСБ рассказал Путину о задержании 11 человек

фото ЗакС политика После теракта глава ФСБ рассказал Путину о задержании 11 человек

Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о состоявшемся задержании предполагаемых преступников, причастных к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле".

Задержаны, по данным Бортникова, 11 человек, из них четверо могут быть непосредственными исполнителями преступления. Об этом сообщает сайт Кремля.

ФСБ на данный момент ищет пособников тех, кто открыл огонь по людям накануне вечером.

По свежим данным Минздрава Московской области, в результате стрельбы и пожара погибло 37 человек. Имена и фамилии жертв опубликованы.

фото: kremlin.ru


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