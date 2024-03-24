Даванков выступил против возврата смертной казни в России

Возвращение смертной казни в России чревато возможностью непоправимых ошибок в отношении приговоренных, считает экс-кандидат в президенты, депутат Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"). Политик выступил против подобной меры и предложил альтернативные варианты для снижения угрозы терактов.

"Главный аргумент против смертной казни — неизбежность судебных ошибок. Ни одна ошибка не стоит человеческой жизни. А когда в стране оправдательных приговоров 0,33 %, ошибки просто неизбежны", — написал Даванков в своем Telegram-канале.

Политик назвал "справедливой реакцией" мысли о возможности казни террористов, устроивших массовую стрельбу в "Крокус Сити Холле" в Московской области. Однако возникает вопрос, что будет со смертной казнью в дальнейшем, задается вопросом он.

Даванков полагает, что Россия "исчерпала лимит на смертные казни уже в прошлом веке". Расстрелянных в годы репрессий реабилитируют до сих пор, продолжил он и добавил, что посмертное оправдание может служить "слабым утешением" для убитых.

Вместо возвращения смертной казни Даванков предложил максимально ужесточить контроль за оборотом оружия и реформировать миграционное законодательство. "Слишком просто получается приехать в нашу страну не только тем, кто хочет здесь добросовестно работать, но и людям, которые хотят откровенного зла", — высказался он и предложил ввести "целый комплекс мер", включающий установление цифрового контроля за мигрантами и проведение депортаций за малейшие правонарушения.

Накануне днем глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев прокомментировал предложения о возврате смертной казни. "Эта тема, безусловно, будет глубоко, профессионально, содержательно, проработана и будет принято решение, которое будет отвечать настроениям и ожиданиям нашего общества", — пообещал он в разговоре с "Дума ТВ".

Позже свое мнение высказал о проблеме глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. "Ни Дума, ни Совет Федерации не могут преодолеть решения Конституционного суда РФ по вопросу о смертной казни", — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Фото: duma.gov.ru