ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 14:36

В Выборгском районе досрочно завершили ремонт трамвайных путей

фото ЗакС политика В Выборгском районе досрочно завершили ремонт трамвайных путей

Работы по ремонту трамвайных путей в Выборгском районе Петербурга завершены досрочно, сообщили 24 марта в правительстве города. Благоустройство прилегающей территории пообещали восстановить с наступлением теплой погоды.

"На участке от проспекта Просвещения до посадочных площадок на улице Шостаковича открыли трамвайное движение", — сообщили в Telegram-канале правительства Петербурга.

Рабочие уложили новые железобетонные шпалы и рельсы повышенной прочности. Что касается остановок, то их приспособил для удобства маломобильных пассажиров.

К движению по привычным маршрутам вернулись трамваи №№ 21 и 55.

Фото: Правительство Санкт-Петербурга / Telegram


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости24 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама