В Выборгском районе досрочно завершили ремонт трамвайных путей

Работы по ремонту трамвайных путей в Выборгском районе Петербурга завершены досрочно, сообщили 24 марта в правительстве города. Благоустройство прилегающей территории пообещали восстановить с наступлением теплой погоды.

"На участке от проспекта Просвещения до посадочных площадок на улице Шостаковича открыли трамвайное движение", — сообщили в Telegram-канале правительства Петербурга.

Рабочие уложили новые железобетонные шпалы и рельсы повышенной прочности. Что касается остановок, то их приспособил для удобства маломобильных пассажиров.

К движению по привычным маршрутам вернулись трамваи №№ 21 и 55.

Фото: Правительство Санкт-Петербурга / Telegram