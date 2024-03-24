В Петербурге эвакуировали ТРК "Лондон Молл"

В Петербурге днем 24 марта устроили эвакуацию посетителей торгово-развлекательного центра "Лондон Молл" на улице Коллонтай в Невском районе. По сообщению "Фонтанки", причиной послужил звонок с рассказом о заложенной бомбе.

Как рассказали изданию очевидцы, возле здания стоят машины полиции и Росгвардии, а также пожарная техника. Внутри здания работают взрывотехники, предполагаемый автор сообщения о заложенной бомбе задержан.

"Очень оперативно все приехали и, по-моему, продолжают подъезжать. На данный момент убирают с парковки людей, машины, всех разгоняют", — передает телеканал "78" слова одного из очевидцев.

Фото: ЗАКС.Ру