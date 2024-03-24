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Новости 16:40

МЧС предупредило петербуржцев о тумане в понедельник

фото ЗакС политика МЧС предупредило петербуржцев о тумане в понедельник

В Петербурге в понедельник, 25 марта, ожидается туман с видимостью от 500 до тысячи метров, предупредили в региональном управлении МЧС. Снижение видимости чревато, в том числе, риском дорожно-транспортных происшествий, отметили в ведомстве.

"Туман представляет опасность для всех участников дорожного движения. Помните, что в условиях плохой видимости пешеходы хуже ориентируются на дороге", — говорится в распространенном сообщении. Водителей призвали соблюдать особую внимательность при проезде около образовательных учреждений.

Водителям также рекомендовали отказаться от лишних перестроений на дороге, а также снизить скорость в условиях тумана. Пешеходов попросили быть особенно внимательными на переходах через дороги. Пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и астмой МЧС призвало воздержаться от прогулок.

Фото: ЗАКС.Ру


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