Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нарушения прав жильцов в Ленобласти

Проблемы жильцов аварийных зданий в поселке Тельмана на территории Ленобласти попали в фокус внимания председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Как сообщили в ведомстве 25 марта, он поручил возбудить уголовное дело в связи с возможным нарушением их прав.

"В СМИ и социальной сети сообщается о ненадлежащем обслуживании многоквартирных домов в поселке Тельмана Ленинградской области. Подвальные помещения, входные группы и жилые помещения зданий <...> находятся в непригодном состоянии", — говорится в сообщении Следкома.

Здания 1961 года постройки, о которых идет речь, были признаны аварийными. При этом их расселение запланировано только на 2032 год, отметили в ведомстве.

Следственное управление СК по Ленобласти организовало процессуальную проверку. Его глава Сергей Сазин получил от Бастрыкина поручение возбудить уголовное дело и доложить о результатах расследования.

Фото: пресс-служба СК