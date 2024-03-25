В середине недели в Петербурге ожидается потепление

Температура в Петербурге приблизилась к нулевой отметке, а предстоящей ночью может и вовсе перейти к "слабому минусу", сообщил 25 марта главный синоптик города Александр Колесов. Согласно его прогнозу, такая ситуация не продлится долго, так что уже в середине недели отрицательных значений температуры можно не ждать.

"Минусов уже с середины недели не должно быть. Дневная температура начнет повышаться уже с завтрашнего дня, а с середины недели в Санкт-Петербурге, по югу Ленинградской области можно рассчитывать на +10 градусов и даже выше", — написал Колесов в своем Telegram-канале.

Синоптик предрек поступление в регион теплого воздуха. Это, а также солнечная активность в ближайшие дни позволит горожанам "ощутить самые теплые дни в этом году". В то же время в начале апреля следует ожидать нового похолодания, отметил Колесов. "Так что не спешим и плавно, волнами входим в весеннюю погоду", — резюмировал он.

Фото: ЗАКС.Ру