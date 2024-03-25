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Новости 13:47

Полиция организовала проверку из-за драки у Сенной площади

фото ЗакС политика Полиция организовала проверку из-за драки у Сенной площади

Полиция Петербурга проводит проверку из-за полученного вечером в воскресенье сообщения о конфликте поблизости от Сенной площади. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), рассказали 25 марта в ГУ МВД по региону.

Рассказ о драке поступил правоохранителям в 20:18, прибывший на место наряд полиции не обнаружил участников инцидента. Как выяснилось, к тому моменту они уже успели скрыться.

"Сообщения из медучреждений по данному инциденту не поступали", — отметили правоохранители.

Участников драки разыскивают.

Ранее "Фонтанка" сообщила о массовой драке со стрельбой, произошедшей поблизости от ТРК "Пик" на Сенной площади. По информации издания, в ходе конфликта неизвестный выстрелил в воздух из пистолета, после чего участники разъехались на двух автомобилях.

Фото: ЗАКС.Ру


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