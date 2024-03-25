Смольный потратит на губернаторский прием во время ПМЭФ более 18 млн рублей

Комитет по культуре Петербурга собирается потратить на организацию приема от имени губернатора во время проведения Петербургского международного экономического форума до 18,2 млн рублей, следует из данных закупки, опубликованных 25 марта. ПМЭФ в 2024 году пройдет с 5 по 8 июня.

Предполагается, что на площадке смогут разместиться 1,5 тысячи человек. Программа будет рассчитана на два часа. Ее целями станет укрепление имиджа ПМЭФ как уникального события в мире экономики, развитие международного сотрудничества, а также создание пространства для делового общения.

Губернаторский прием в 2024 году вырос в цене почти на 1 млн рублей по сравнению с прошлым годом. В 2023 году Смольный выделил на это мероприятие 17,3 млн рублей.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру