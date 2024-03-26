Станцию "Крестовский остров" закрыли на вход в третий раз за утро

Станция метро "Крестовский остров" оказалась закрыта на вход уже в третий раз за утро, сообщили 26 марта в пресс-службе петербургской подземки. Как и в предыдущие два раза, решение связано с остановкой эскалатора.

"Станция "Крестовский остров" закрыта на вход из-за внеплановой остановки эскалатора", — оповестили в метрополитене в 09:32.

Петербуржцам рекомендовали воспользоваться станцией "Чкаловская".

В первый раз о закрытии "Крестовского острова" на вход стало известно в 08:14, в следующий раз — в 08:21. В обоих случаях спустя несколько минут станция возобновляла свою работу в полноценном режиме.

UPD от 09:48: В метрополитене сообщили, что станция вернулась к обычному режиму работы.

Фото: ЗАКС.Ру