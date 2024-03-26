За неделю в России снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом

Заболеваемость гриппом и ОРВИ на прошедшей неделе снизилась в России почти на 4 %, сообщили 26 марта в Роспотребнадзоре. Что касается случаев заражения коронавирусом, то их количество незначительно подросло.

"Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился на 3,8 %", — оповестили в ведомстве.

Всего за семь дней в медицинские организации обратились свыше 710 тысяч пациентов, превышение среднероссийского уровня заболеваемости зафиксировано в 49 регионах. При этом на Москву, Подмосковье и Петербург совокупно приходится 17,3 % от всего числа заражений, зарегистрированных в стране.

Также за неделю зафиксировали более 24 тысяч случаев заболевания коронавирусом, что на 0,4 % превышает показатели предыдущих семи дней. Преобладающим в структуре заболеваемости ковидом геновариантом остается "омикрон".

Фото: ЗАКС.Ру