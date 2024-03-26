Единороссы начали прием заявок на праймериз

"Единая Россия" начала прием заявок от желающих поучаствовать в предвыборном голосовании, сообщила 26 марта пресс-служба партии. У желающих выдвинуться есть один месяц сроку, прием заявок завершится 25 апреля. Претендентам из числа участников СВО автоматически накинут 25 % к достигнутому результату.

"Сегодня в десятках регионов, открывается прием заявок от желающих баллотироваться на участие в выборах от "Единой России". Для них предварительное голосование — обязательная процедура", — транслируют в ЕР заявление замсекретаря генсовета партии Сергея Перминова.

Политик отметил, что нынешней весной предварительное голосование пройдет с рядом нововведений. Речь идет об обязательном наделении победителей праймериз статусом членов или сторонников ЕР. Кандидаты от партии на губернаторских выборах должны будут встретиться в ходе предварительного голосования с 75 % от числа секретарей первичных и местных отделений в своем регионе.

Претенденты в кандидаты на выборах в региональные и городские парламенты должны будут выбирать между участием в праймериз или по одномандатным округам, или по спискам. Совмещать, как это было раньше, оба варианта больше не позволят.

Наконец, участники и ветераны СВО получат в ходе праймериз дополнительные 25 % к полученным голосам. Также для них упростят правила подачи документов и отменят требование, касающееся обязательной публикации видеоконтента на сайте предварительного голосования.

Праймериз организуют в преддверии Единого дня голосования, который состоится в сентябре. Само предварительное голосование пройдет с 20 по 26 мая.

Фото: ЗАКС.Ру