Правоохранители задержали замруководителя ФТС России Елену Ягодкину

В Москве задержали заместителя руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Елену Ягодкину, об этом 26 марта пишет РБК со ссылкой на правоохранительные органы.

Сейчас Ягодкину проверяют на причастность к коррупции в сфере начисления таможенных пошлин. Правоохранительные органы провели обыски в кабинете у Ягодкиной.

Претензии касаются периода с 2011 по 2019 год. Тогда заместитель работала в Главном управлении федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС РФ.

По словам источника РБК, претензии возникли к работе с кодами товарной номенклатуры. Он объяснил, что такие коды имеет любой товар. Также он рассказал, что есть несколько эпизодов, которые касаются технологического оборудования.

Фото: ЗАКС.Ру