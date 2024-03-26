Комблаг готовится высадить 5 млн цветов в Петербурге

В петербургских оранжереях начали выращивать цветы, которые потом появятся на городских клумбах, об этом 26 марта сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству Петербурга.

В общей сложности планируют высадить около 5 млн цветов. Среди них есть весенние цветы – анютины глазки и бархатцы. Сейчас им дают время, чтобы они подготовились к городской погоде.

"Пока этот мир для них – солнце сквозь стекла оранжереи и заботливые руки садовников, но уже меньше чем через месяц виолы выйдут на улицы, бульвары и проспекты, украсят собой клумбы и вазоны", – рассказали в ведомстве.

Также в комитете рассказали, что почти 40% цветов выращивают в собственных оранжереях комитета.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга