В Госдуме хотят ограничить доступ к книгам иноагентов в библиотеках

В библиотеках России хотят изменить порядок выдачи книг, у которых авторы являются иностранными агентами, 26 марта законопроект внесли на рассмотрение Государственной Думы.

Отмечается, что на данный момент в России произведения, которые созданы лицами признанными иноагентами или экстремистами, хранятся в свободном доступе.

В тексте пояснительной записки также сказано, что таким образом "пропагандируются и позиционируются авторы, деятельность которых направлена против безопасности Российской Федерации". Из-за этого возникла необходимость ограничить доступ к таким материалам.

Порядок формирования списка произведений иностранных агентов или авторов из реестра экстремистов и террористов определит Министерство культуры России.

Фото: ЗАКС.Ру