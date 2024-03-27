Препарат от ковида "МИР 19" получил регистрацию Минздрава

Министерство здравоохранения зарегистрировало препарат от коронавируса "МИР 19", рассказали 27 марта в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА). Лекарство блокирует репликацию вируса SARS-CoV-2, говорится в сообщении.

"Доклинические и клинические исследования препарата продемонстрировали его высокую эффективность и безопасность. В конце 2023 года завершена III фаза клинических исследований препарата "МИР 19"", — поведали в ФМБА.

По результатам испытаний Минздрав выдал препарату постоянное регистрационное удостоверение. Как сообщается, "МИР 19" вводится пациенту ингаляционно с помощью медицинских небулайзеров. Препарат производится на базе Петербургского НИИ вакцин и сывороток.

Фото: ФМБА России / "ВКонтакте"