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Новости 10:59

Препарат от ковида "МИР 19" получил регистрацию Минздрава

фото ЗакС политика Препарат от ковида "МИР 19" получил регистрацию Минздрава

Министерство здравоохранения зарегистрировало препарат от коронавируса "МИР 19", рассказали 27 марта в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА). Лекарство блокирует репликацию вируса SARS-CoV-2, говорится в сообщении.

"Доклинические и клинические исследования препарата продемонстрировали его высокую эффективность и безопасность. В конце 2023 года завершена III фаза клинических исследований препарата "МИР 19"", — поведали в ФМБА.

По результатам испытаний Минздрав выдал препарату постоянное регистрационное удостоверение. Как сообщается, "МИР 19" вводится пациенту ингаляционно с помощью медицинских небулайзеров. Препарат производится на базе Петербургского НИИ вакцин и сывороток.

Фото: ФМБА России / "ВКонтакте"


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