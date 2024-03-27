Власти начнут проводить опросы на страницах газет "Вечерний Санкт-Петербург" и "Санкт-Петербургские ведомости"

Законодательное собрание Петербурга 27 марта в первом чтении одобрило законопроект о расширении перечня городских изданий, с помощью которых власти смогут узнавать мнение горожан по важным вопросам. В частности, о предложениях о присвоении наименований географическим объектам или о переименовании географических объектов. К "Петербургскому дневнику" в проведении опросов могут присоединиться "Санкт-Петербургские ведомости" и "Вечерний Санкт-Петербург", передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Изменения хотят внести в городской закон "О рассмотрении предложений о присвоении наименований географическим объектам" в статье об информировании населения о проведении заочного консультативного опроса и о необходимых затратах. Сейчас опросы горожан проводятся на ресурсах "Петербургского дневника", принадлежащего информационно-издательскому центру правительства Петербурга "Петроцентр", а также на сайте Законодательного собрания.

Одна из авторов законопроекта, депутат Марина Шишкина заявила, что инициатива сделает проводимые опросы более прозрачными и гласными.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру