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Власти начнут проводить опросы на страницах газет "Вечерний Санкт-Петербург" и "Санкт-Петербургские ведомости"

фото ЗакС политика Власти начнут проводить опросы на страницах газет "Вечерний Санкт-Петербург" и "Санкт-Петербургские ведомости"

Законодательное собрание Петербурга 27 марта в первом чтении одобрило законопроект о расширении перечня городских изданий, с помощью которых власти смогут узнавать мнение горожан по важным вопросам. В частности, о предложениях о присвоении наименований географическим объектам или о переименовании географических объектов. К "Петербургскому дневнику" в проведении опросов могут присоединиться "Санкт-Петербургские ведомости" и "Вечерний Санкт-Петербург", передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

Изменения хотят внести в городской закон "О рассмотрении предложений о присвоении наименований географическим объектам" в статье об информировании населения о проведении заочного консультативного опроса и о необходимых затратах. Сейчас опросы горожан проводятся на ресурсах "Петербургского дневника", принадлежащего информационно-издательскому центру правительства Петербурга "Петроцентр", а также на сайте Законодательного собрания. 

Одна из авторов законопроекта, депутат Марина Шишкина заявила, что инициатива сделает проводимые опросы более прозрачными и гласными. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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