ЗакС уточнит описание границ МО "Ульянка" и МО "Дачное"

Законодательное собрание Петербурга 27 марта в первом чтении рассмотрело законопроект о внесении изменений в закон о территориальном устройстве города. Парламентарии решили скорректировать описание границ МО "Ульянка" и МО "Дачное", передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Речь идет о границе муниципалитетов в Кировском районе, которая проходит по западной стороне парка Александрино, на севере от проспекта Ветеранов. Сейчас граница фактически проложена на улице Козлова, однако в в документах этот отрезок дороги обозначен как безымянный проезд. Ей было присвоено имя Козлова в 2017 году.

Фактически площадь муниципальных образований останется прежней.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру