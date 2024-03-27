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Муниципал 11:06

ЗакС уточнит описание границ МО "Ульянка" и МО "Дачное"

фото ЗакС политика ЗакС уточнит описание границ МО "Ульянка" и МО "Дачное"

Законодательное собрание Петербурга 27 марта в первом чтении рассмотрело законопроект о внесении изменений в закон о территориальном устройстве города. Парламентарии решили скорректировать описание границ МО "Ульянка" и МО "Дачное", передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

Речь идет о границе муниципалитетов в Кировском районе, которая проходит по западной стороне парка Александрино, на севере от проспекта Ветеранов. Сейчас граница фактически проложена на улице Козлова, однако в в документах этот отрезок дороги обозначен как безымянный проезд. Ей было присвоено имя Козлова в 2017 году. 

Фактически площадь муниципальных образований останется прежней.  

 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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