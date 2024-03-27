Количество пострадавших при теракте в Подмосковье увеличилось до 360 человек

В ходе теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" пострадали 360 человек, представил 27 марта обновленные данные ТАСС со ссылкой на центр медицины катастроф.

"По данным на утро среды, в результате теракта пострадали 360 человек, включая 11 детей", — цитирует агентство слова собеседника.

Как сообщается, 205 человек получили медицинскую помощь на дому, еще 92 человека были госпитализированы. К настоящему времени из стационаров выписаны 63 пострадавших.

Ранее сообщалось о 182 пострадавших. Накануне вице-премьер Татьяна Голикова объяснила увеличение количества нуждающихся в медицинской помощи тем, что люди стали выходить из состояния шока. "Многие уходили в шоковом состоянии и убегали из "Крокуса". На сегодняшний день тот приток в лечебные учреждения, которые мы видим, в стационары, амбулаторно, объясняется исключительно этим", — заявила она [цитата по "Интерфаксу"].

Фото: пресс-служба МЧС России