В Пулково на пассажира завели дело после слов об опасных предметах

В отношении пассажира рейса из Петербурга в Москву возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ), сообщили 27 марта в Управлении на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу. Причиной послужили его слова об опасных предметах в ручной клади коллеги, сказанные в Пулково у выхода на посадку на самолет.

Произнесенные слова не остались без внимания, на место были вызваны "все заинтересованные службы" аэропорта. Проведенный досмотр не подтвердил правдивости сказанного.

"Прибывшими на место сотрудниками транспортной полиции выявлен 48-летний житель Кемеровской области, который из хулиганских побуждений заявил о том, что, якобы, у его знакомого в ручной клади находятся опасные предметы", —рассказали в Telegram-канале Управления на транспорте.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело. Ему избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.

Фото: ЗАКС.Ру