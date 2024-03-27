Миронов с заместителем предложили ввести обязательную регистрацию общественных объединений

В Государственную думу внесен законопроект об обязательной регистрации общественных объединений и лишении иностранцев права на создание подобных организаций, следует из электронной базы парламента. Авторами инициативы выступили лидер фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов и его заместитель Андрeй Кузнецов.

В пояснительной записке к проекту депутаты выражают обеспокоенность фактом существования в законодательстве возможности создавать общественные организации без образования юридического лица. Члены, руководство и организаторы подобных объединений вправе получать финансирование, в том числе из-за рубежа, отметили Миронов и Кузнецов. Последнее, по их мнению, делает "практически невозможным" отслеживание иностранного влияния на такие объединения.

Как отмечают справороссы, такие организаций, а также организации с участием иностранцев и лиц без гражданства, имеют право на проведение собраний и митингов, на защиту своих прав и информирование о своей деятельности, а также на обращения с предложениями в органы госвласти и местного самоуправления.

"Действующее законодательство <...> нарушает баланс интересов между государственной безопасностью и правами граждан на объединение, что недопустимо в период проведения СВО и беспрецедентного противостояния России коллективному Западу", — полагают Миронов и Кузнецов. По их мнению, подобные организации "могут быть использованы для раскачивания ситуации внутри Российской Федерации", а также "являются отличной средой для деятельности разного рода иностранных организаций".

Авторы проекта предлагают скорректировать законодательство, обязав все общественные организации проходить государственную регистрацию. Иностранцев и лиц без гражданства они хотят лишить права на объединение с целью создания общественных организаций.

Фото: ЗАКС.Ру