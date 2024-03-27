В Кронштадте в обе стороны перекроют КАД в ночь на 28 марта

Участки на кольцевой автодороге (КАД) в Кронштадте в обе стороны перекроют ночью 28 марта, об этом 27 марта сообщили в пресс-службе Дирекции КЭС.

Движение в обе стороны остановится с 02:00 до 05:00 на 126-м километре КАД. Внешнее кольцо закроется на подъезде к развязке с Кронштадтским шоссе, а внутреннее перед въездом в тоннель рядом с АЗС.

Если рядом будет образовываться пробка, то будут сделаны короткие интервалы, чтобы пропускать проезжающих. При этом выезды из Кронштадта в сторону Бронки и Горской останутся без изменений.

Дорогу было решено перекрыть из-за реконструкции развязки КАД с Кронштадтским шоссе. Работы могут завершить и раньше 5 утра.

Фото: ЗАКС.Ру