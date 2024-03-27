В Петербурге пресекли продажу сведений о мигрантах полицейскими

Петербургские правоохранительные органы пресекли торговлю информацией из базы данных сотрудниками полиции Красногвардейского района города, об этом 27 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Управление собственной безопасности регионального управления МВД России получило информацию о том, что несколько сотрудников отдела полиции Краногвардейского района получают деньги за предоставление сведений из базы данных учета пребывания иностранных граждан.

Сейчас, как рассказали в ведомстве, следствие приняло процессуальное решение. Устанавливаются все причастные к схеме. Если вина сотрудников будет доказана, то они будут уволены и понесут соответствующее наказание.

Фото: ЗАКС.Ру