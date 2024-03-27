ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 16:46

В Петербурге пресекли продажу сведений о мигрантах полицейскими

фото ЗакС политика В Петербурге пресекли продажу сведений о мигрантах полицейскими

Петербургские правоохранительные органы пресекли торговлю информацией из базы данных сотрудниками полиции Красногвардейского района города, об этом 27 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Управление собственной безопасности регионального управления МВД России получило информацию о том, что несколько сотрудников отдела полиции Краногвардейского района получают деньги за предоставление сведений из базы данных учета пребывания иностранных граждан.

Сейчас, как рассказали в ведомстве, следствие приняло процессуальное решение. Устанавливаются все причастные к схеме. Если вина сотрудников будет доказана, то они будут уволены и понесут соответствующее наказание.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости27 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама